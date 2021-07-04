Рубцовск: Сотрудники Госавтоинспекции Рубцовска провели акцию для детей #Я❤ГИБДД » Городской портал — вРубцовске.ру

|

03 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне юбилейной даты, 85–летия со дня образования Государственной инспекции безопасности дорожного движения полицейские и представители Общественного совета при МО МВД России «Рубцовский» провели в селе Куйбышево Рубцовского района для воспитанников Куйбышевского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, пропагандистское мероприятие.

В первой части мероприятия сотрудники ОГИБДД рассказали об истории образования подразделения, обеспечивающего безопасность дорожного движения, и напомнили детям об основных правилах поведения на дороге. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД Ксения Морева отметила, что переходить улицу необходимо только по пешеходному переходу, а также пешеходам необходимо использовать световозвращающие приспособления на одежде и рюкзаках. Чтобы дети всегда соблюдали это правило, полицейские вручили им световозвращающие брелки. В завершении беседы инспектор продемонстрировала воспитанникам видеоролики о ситуациях, которые чаще всего происходят с детьми, нарушившими правила дорожного движения.

Затем ребята прошли на улицу к патрульному автомобилю, где их встретил инспектор ДПС. Полицейский рассказал, как сотрудники ГИБДД работают с нарушителями правил дорожного движения. Он показал детям приборы, которыми пользуется инспектор в своей работе, разрешил их посмотреть, а малышей пригласил в салон служебного автомобиля «поиграть в полицейских». Детям представилась возможность познакомиться с профессией сотрудника ДПС, а также пообщаться с сотрудниками ГИБДД лично.

Председатель Общественного совета Ольга Устинова пожелала ребятам приятного отдыха во время каникул и напомнила о правилах безопасного поведения в летний период.

Воспитанники центра во время мероприятия получили массу интересных сведений и ярких впечатлений, узнали о службе, обеспечивающей безопасность дорожного движения. Полицейские не исключают, что в будущем кто-то из ребят выберет для себя интересную и нужную профессию — сотрудника ГИБДД.

Ребята пожелали поддержать в социальных сетях онлайн — челлендж под общим хештегом #Я❤ГИБДД.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

ВРубцовске