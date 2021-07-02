Рубцовск: Алтайским заключенным приостанавливают краткосрочные свидания с родными » Городской портал — вРубцовске.ру

|

01 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В УФСИН России по Алтайскому краю с 2 июля 2021 года приостановлено предоставление осужденным длительных свиданий с родственниками.

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы Алтайского края главным государственным санитарным врачом МСЧ-22 ФСИН России вынесено постановление «О введении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Также, приостановлен личный прием граждан. Документы и обращения рекомендуется подавать через онлайн-приемную на сайте УФСИН России по Алтайскому краю.

Родственников подозреваемых, обвиняемых и осужденных просят с пониманием отнестись к ограничительным мероприятиям.

Фото: www.gaaza.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске