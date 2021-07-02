Рубцовск: В Алтайском крае обнаружены фальшивки » Городской портал — вРубцовске.ру

|

01 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае сотрудники банков при работе с наличными деньгами обнаружили в первом квартале 27 поддельных банкнот, на три больше, чем в том же периоде прошлого года.

Почти 70% выявленных фальшивок имитировали банкноты номиналом пять тысяч рублей образца 1997 года. Общая сумма подделок составила 111 500 рублей.

Работники банков также обнаружили в крае три фальшивые иностранные купюры — валюту США номиналом 100 долларов. В прошлом году была выявлена одна такая подделка.

«Часто мошенники пытаются сбыть фальшивые банкноты через небольшие торговые точки, где нет специального оборудования для проверки денег, и продавцы ориентируются только на свои знания. У Банка России есть бесплатный обучающий курс для кассовых работников по определению подлинности банкнот. Его можно пройти дистанционно в удобное время. Курс доступен на сайте Университета Банка России», — рассказал руководитель барнаульского отделения Банка России Андрей Антипов.

Все признаки подлинности купюр можно найти на сайте Банка России cbr.ru, в мобильном приложении «Банкноты Банка России» и на сайте fincult.info.

Фото: stavgorod.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске