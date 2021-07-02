Рубцовск: Эксперт Росреестра в Рубцовске об особенностях осуществления регистрации права при образовании земельных участков » Городской портал — вРубцовске.ру

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01 июля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с вступлением в силу с 01.01.2017 Федерального закона от 13.07.2015 номер 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее — Закон) изменился порядок постановки на государственный кадастровый учет и государственной регистрации прав на образованные земельные участки.

Согласно Закону, если сведения об объекте недвижимости отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости (далее — ЕГРН), то при образовании земельного(ых) участка(ов) государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно (далее — Единое окно), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 — 10 части 5 статьи 14 Закона.

Земельные участки могут образовываться в результате раздела, объединения, перераспределения земельных участков или выделе из земельных участков.

Документы основания в таких случаях могу быть:

1) решение о разделе или об объединении находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных участков. Решение может быть оформлено в форме распоряжения или иного правового документа, выданное органом соответствующего уровня власти, уполномоченный распоряжаться земельными участками (комитет, департамент, министерство по земельным и имущественным отношениям). В том случае, если собственником исходных земельных участков является одно частное лицо, то никакого соглашения или решения не требуется;

2) соглашение о разделе, об объединении, о перераспределении земельных участков или о выделе из земельных участков. Такие соглашения составляются в произвольной форме также на основании имеющихся правоустанавливающих документов на земельные участки и новых кадастровых паспортов.;

3) иной документ, на основании которого в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами осуществляется образование земельных участков. Это, например, может быть решение суда.

Государственная регистрация прав, возникших до введения в действие Закона о регистрации, не является обязательной. По этой причине земельный участок, оформленный до введения в действие Закона, можно также разделить, объединить и т. д. При этом государственная регистрация права на сам земельный участок не требуется. Необходимы лишь документы, подтверждающие право на данный земельный участок и межевой план на земельный участок, подготовленный кадастровым инженером.

Кроме документов, необходимых для государственной регистрации прав собственности и иных вещных прав на земельные участки, образуемые при разделе, объединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, также необходимо согласие в письменной форме лиц на образование земельных участков в случае, если необходимость такого согласия предусмотрена ст. 11.2 Земельного кодекса РФ, в соответствии с которой образование земельных участков допускается при наличии в письменной форме согласия землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей земельных участков, из которых при разделе, объединении, перераспределении или выделе образуются земельные участки. Не требуется такое согласие на образовании земельных участков из земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и предоставленных государственным или муниципальным унитарным предприятиям, государственным или муниципальным учреждениям, а также в случае раздела на основании решения суда.

Государственная регистрация прав осуществляется одновременно в отношении всех земельных участков, образуемых при разделе, перераспределении земельных участков, исключив земельные участки, образуемые при выделе. Например, если на государственную регистрацию права собственности вновь образуемых земельных участков представлено только одно заявление на право, тогда как образовалось несколько земельных участков, то государственная регистрация будет приостановлена до тех пор, пока в дело правоустанавливающих документов не будет представлено заявление на государственную регистрацию прав на оставшиеся образованные земельные участки.

Площадь образуемых земельных участков в совокупности должна быть не больше площади исходных. Однако в результате межевания иногда случаются ситуации, когда образуемые участки получаются больше. В этом случае в государственной регистрации будет отказано, ввиду того что имеются противоречия между заявленными правами и уже зарегистрированными правами (в случае, если исходный земельный участок был зарегистрирован в соответствии с Законом) или по причине того что документы, представленные на государственную регистрацию прав, по содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Обращаю внимание, что в соответствии со статьей 17 Закона, за государственную регистрацию прав взимается государственная пошлина в соответствии со статьей 333.33 главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт

Межмуниципального Рубцовского отдела

Управления Росреестра по Алтайскому краю И. В. Коваленко

Фото: lawfortis.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске