Рубцовск: Госавтоинспекция Рубцовска информирует » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Государственные услуги по регистрации транспортных средств, приему экзаменов и выдаче водительских удостоверений осуществляются по предварительной записи через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www. gosuslugi.ru).

Таким образом, подготовка заявления и необходимого пакета документов для проведения регистрационных действий можно сделать самостоятельно, не выходя из дома.

РЭО ГИБДД МО МВД России «Рубцовский» осуществляет свою деятельность по адресу: г. Рубцовск, проезд Кооперативный, 4.

График работы:

Понедельник — выходной день

Вторник — 9.00 — 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Среда — 9.00 — 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Четверг — первый день месяца — день профилактики (нет приема), остальные дни прием 9.00- 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Пятница — 9.00 — 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Суббота — 9.00 — 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

Воскресенье — выходной день

Госавтоинспекция обращает внимание, что МВД России совместно с Минкомсвязи России запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств в электронном виде. Указанным сервисом можно воспользоваться посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Данный сервис предназначен для граждан, транспортные средства которых перешли в собственность нового владельца, но не перерегистрированы на него в установленные сроки (десять суток). Получить услугу можно не посещая регистрационное отделение ГИБДД.

Посетители при получении государственных услуг должны обязательно соблюдать ограничения, введенные в период пандемии, а именно: соблюдение «масочного режима» и социальной дистанции (не менее 1,5 метра).

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

ВРубцовске