Рубцовск: Алтайский край готов к переписи » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Когда будет Всероссийская перепись населения? Насколько регион готов к переписи? Нужно ли показывать переписчику документы? Эти и другие вопросы задавали жители региона в ходе медиафорума руководителю Алтайкрайстата Ольге Ситниковой.

Площадкой для медиа-мероприятия стал официальный сайт правительства Алтайского края. Жителей региона интересовали многие аспекты проведения в регионе масштабного статистического события. К примеру, Владимир из Бийска задал вопрос о том, как готовятся в регионе к переписи.

«Сегодня в крае практически все готово для проведения переписи: подобрано с учетом требуемого резерва 90% переписного персонала, определены помещения для работы и хранения документации. Проведена проверка состояния адресного хозяйства и же более чем на 80% устранены выявленные недостатки», — рассказала Ольга Ситникова.

Таким образом, Сергея Петровича из Павловского района волновал вопрос: о чем будут спрашивать жителей региона переписчики?

«Каждому из нас предстоит ответить на вопросы утвержденной формы переписного листа: пол, возраст, гражданство, место рождения, национальная принадлежность, образование, состояние в браке, источники средств к существованию, занятость и другие. Важно отметить, что в переписном листе не было и нет вопроса о размере дохода. Речь идет только об источниках средств к существованию, например, «заработная плата» или «пенсия» без дополнительной детализации. В отдельный переписной лист вынесены вопросы, связанные с жилищными условиями населения, такие как тип жилого помещения, период постройки дома, общее число жилых комнат и другие», — пояснила Ольга Валерьевна.

В ходе медиадиалога были развеяны некоторые сомнения.

На вопрос Сергея из Троицкого района о том, нужно ли показывать переписчику свои документы, Ольга Валерьевна успокоила участника форума:

«Никаких подтверждающих документов переписчик не спрашивает и спрашивать не имеет права. Ответы на вопросы переписного листа заполняются только с ваших слов. А на портале «Госуслуги» каждый человек может сам заполнить переписные листы на себя и членов своего домохозяйства. И тоже без подтверждающих ответы документов».

В завершение мероприятия Ольга Ситникова рассказала участникам медиафорума о том, как можно устроиться на работу переписчиком:

«Любой гражданин России, достигший 18 лет, может работать переписчиком. Перед началом работы все проходят 3-х дневное обучение, после которого по результатам тестирования на предмет усвоенного материала принимается решение о заключении контракта. Каждый переписчик должен опросить в среднем 550 респондентов. Если с этим вы справитесь, то свяжитесь со специалистами Алтайкрайстата по телефону (3852) 200-477 доп. 1063. Набор уже идет. Всех желающих запишут, а перед началом переписи обзвонят».

Фото: yur-gazeta.ru

Автор: vizitka01

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