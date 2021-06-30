Рубцовск: Рубцовчанка опасается, что ей придется еще одну зиму прожить в аварийном доме » Городской портал — вРубцовске.ру

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29 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Многоквартирный дом, расположенный в городе Рубцовске по адресу, улица Тракторная, 24, был признан аварийным уже давно.

«Наш дом по ул. Тракторная 24 признан аварийным и нам обещали, что будут расселять без проблем, будут даваться квартиры, построиться дом и нам дадут жильё в этом доме. Но потом нам сказали, что будут выдаваться деньгами и каждый будет покупать сам себе жилье.

После того как нашу квартиру сфотографировали на оценку было сказано, что как только придет оценка нам позвонят или сообщат письменно, чтобы мы пришли с документами и ознакомились с оценкой. На данный момент 28.06 2021 с нашего дома уже почти все съехали, осталось пару квартир которые ждут денег и две квартиры у которых оформляют документы, а про нашу девятую квартиру почему-то забыли.

Я случайно узнав, что ещё оценили две квартиры — стала звонить в администрацию и спросила — когда оценят нашу квартиру? Сказав, что уже все практически из дома съехали, оставшиеся две квартиры уже оформляются, а про нашу квартиру ни слуху ни духу. На что мне было сказано мол значит вашу квартиру в этом году не будут выкупать. Я сказала, мы что одни в доме останемся? Она ответила — ну получается так, значит сейчас вас не могут выкупить. Тогда я стала спрашивать к кому мне обратиться за помощью или кому пожаловаться. Чуть позже она сказала, что посмотрит про нашу квартиру и сказала, что оказывается наша квартира была оценена ещё 24 февраля. Почему мне об этом раньше не сообщили? — спросила я. На что мне сказали, что мол я, сама виновата, что не иду на контакт, дескать мне звонили. Но на самом деле мне никто не звонил и никаких извещений, и писем из администрации я не получала.

В этот же день я была с документами в администрации в семидесятом кабинете куда было мне сказано придти. Там меня ознакомили со стоимостью квартиры, но, никакого договора подписать не дали, сказали будут оформлять только документы, потом вызовут на подпись, деньги ожидать в течении трех месяцев, но не факт, что вы получите всю сумму сразу, выплаты вероятно будут частями. Снова не известно сколько ждать.

Вопрос, почему администрация не сообщила об оценки во время как должна была? В нашей квартире уже провисают потолки, пол искривился так, что шифоньер буквально лежит на стене и много всего другого о чем я сообщала в администрацию.

Этой зимой нас практически вообще не топили, мы спали одетые и в шапках, нет горячей воды очень давно, холодная вода ржавая с привкусом горичи, коммунальные службы говорят, что наш дом на расселении и ничего делать они уже не будут, а за квартиры мы платим круглые суммы. Ремонта в нашем доме никогда не было, за отопление платим круглогодично. Я спрашивала, почему такая большая сумма за отопление когда его нет, на что мне сказали, мол мы за ремонт не платим, так с постройки нашего дома никогда не было ремонта и уже не будет т.к дом на расселении. Еще раз отмечу, что на оформлении осталось три квартиры и если мы не съедим раньше отопительного сезона, то получается как нам говорили, мы будем оплачивать весь дом «якобы отопляемый». За что мы платим такие деньги? Получается за воздух», — рассказала журналисту портала «вРубцовске.ру» рубцовчанка, которая также является матерью-одиночкой.

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka77

ВРубцовске