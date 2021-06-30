Рубцовск: Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Рубцовский» информирует » Городской портал — вРубцовске.ру
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29 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Приоритетной задачей отдела по вопросам миграции МО МВД России по г. Рубцовску является обеспечение доступности и комфортности получения государственных услуг гражданами и сокращения времени ожидания в очереди заявителей для получения услуги по:
— выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации (пер. Улежникова, 6, каб. 3, тел. 91-059);
— выдаче и замене паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (пр-т Ленина, 160, тел. 4-28-56;,
— регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту жительства, пребывания (пер. Улежникова, 1, каб. 2, тел. 2-90-32);
— предоставлению адресно-справочной информации (пер. Улежникова, 6, каб. 7, тел. 91-056);
— миграционному учету иностранных граждан и лиц без гражданства (ул. Строительная, 3а, каб. 5, тел. 2-70-65);
— вопросам приобретения, определения гражданства Российской Федерации (пер. Улежникова, 6, каб. 6, тел. 91-139);
— оформлению приглашений иностранных граждан (ул. Строительная, 3а, каб. 5, тел. 2-70-65);
— оформлению и выдаче патента иностранным гражданам и лицам без гражданства (ул. Строительная, 3а, каб. 5, тел. 2-70-65);
— по добровольной дактилоскопической регистрации (пр-т Ленина, 160, тел. 4-28-56);
— по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации (ул. Строительная, 3а, каб. 5, тел. 2-70-65);
— по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (пер. Улежникова, 6, каб. 6, тел. 91-139).
Режим работы:
Понедельник 09.00-15.00
Вторник 15.00-20.00
Среда 09.00-13.00
Четверг 15.00-20.00
Пятница 09.00-15.00
Суббота 08.00-13.00 (1 и 3 суббота месяца)
Воскресенье — выходной
Доступность государственных услуг выражается в возможности подать заявления в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
При обращении заявителя по вопросу оказания государственных услуг в электронном виде, ему назначается точная дата и время прибытия в отделение по вопросам миграции для получения государственной услуги.
WWW.GOSUSLUGI.RU
Фото: gorodnabire.ru
Автор: vizitka01