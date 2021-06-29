Рубцовск: Памятка для родителей по правилам поведения детей на воде и вблизи водоемов » Городской портал — вРубцовске.ру
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28 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!
В целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период обращаемся к Вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с Вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:
· детей без надзора взрослых;
· в незнакомых местах;
· на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взрослых).
Необходимо соблюдать следующие правила:
· Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений.
· Постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для тела (не ниже установленной нормы).
· Не нырять при недостаточной глубине водоема, при необследованном дне (особенно головой вниз!), при нахождении вблизи других пловцов.
· Продолжительность купания — не более 30 минут, при невысокой температуре воды — не более 5-6 минут.
· При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам.
· Во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе.
· Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.
В экстренных случаях звоните по телефону «112, 101». Будьте осторожны на водоемах!
Фото: regnum.ru
Автор: vizitka01