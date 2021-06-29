Рубцовск: В Рубцовске полицейские задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотических средств » Городской портал — вРубцовске.ру

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28 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По предварительным данным, с мая по июнь молодые люди распространяли наркотические средства на территории города Рубцовска путем организации тайников-закладок.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые, рубцовчане 1986 и 1991 годов рождения, с очередной партией были задержаны сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» по дороге из Барнаула.

При задержании у них была обнаружена и изъята расфасованная по пакетам смесь, содержащая наркотическое средство общим весом 90,32 грамма.

По предварительным данным, наркотические средства молодые люди распространяли в южной и западной частях Рубцовска.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». Ведется следствие.

Фото: ivteleradio.ru

Автор: vizitka01

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