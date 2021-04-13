Рубцовск: Студентка из Алтайского края представит регион в конкурсе «Краса студенчества России»

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12 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Анна Голубицких из Алтайского государственного медицинского университета вышла в финал национального конкурса красоты среди студенток вузов — «Краса студенчества России», проводимого Российским Союзом Молодежи с 2014 года. Всего 65 представительниц образовательных организаций из 42 регионов встретятся с 11 по 16 апреля в очном этапе конкурса в Архангельске.

Национальный конкурс красоты и таланта «Краса студенчества России» образовательных организаций высшего образования – крупнейший проект в области таланта и красоты для студенток в Российской Федерации. Конкурс уже восьмой год проводится в рамках Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи. Проект предоставляет участницам возможность не только раскрыть свой творческий потенциал, но и представить красоту, как совокупность духовных качеств, интеллектуальных, спортивных, творческих способностей и внешних данных участниц.

В конкурсную программу заочного этапа вошла оценка портфолио и тест по истории, с которым на 100% справились более половины конкурсанток.

В очном финале участниц конкурса ждут новые испытания: самопрезентация, где участницам необходимо оригинально рассказать о себе, своей деятельности и достижениях; орфографический диктант, литературный тест, фотоконкурс, дефиле и творческое выступление.

По итогам конкурсных этапов будет отобрано 12 девушек, которые на гала-шоу 15 апреля в Архангельском театре драмы им. М.В. Ломоносова поборются за звание «Краса студенчества 2021».

В жюри конкурса известные деятели культуры, спорта и шоу-бизнеса:

артистка шоу-пространства «Ленинград Центр», участница проекта «Танцы на ТНТ», «Танцуй» на Первом канале, актриса, модель Кейко Ли; российская спортсменка, боксёр и кикбоксер. Чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы по кикбоксингу, креативный директор женского чемпионата России по боксу Кулакова Светлана; «Мисс Россия -2016», участница Международного конкурса «Мисс Мира 2016», Чемпионка Европы по бальным танцам Яна Добровольская; режиссер, театральный педагог, преподаватель сценического движения актерам театра и кино в ТИ им Б. Щукина. Режиссер пластических спектаклей Александра Сумм, обладательница титула «Краса студенчества России 2019» Анастасия Паутова.

Прямая трансляция гала-шоу будет доступна в официальном аккаунте Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» в социальной сети «ВКонтакте».

Со списком участниц финала, представляющих регионы, можно ознакомиться на сайте Российского Союза Молодежи.

Учредителями Конкурса в 2021 году являются Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова».

Организаторами Конкурса выступают: Министерство по делам молодежи и спорту Архангельской области, Автономная некоммерческая организация «Центр студенческих программ Российского Союза Молодежи», Архангельская региональная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».

Проект реализуется в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Фото: «Российский Союз Молодежи» (РСМ)

Автор: vizitka01

ВРубцовске