Рубцовск: Стала известна сумма новых пособий в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

|

25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Начиная с 1 июля Пенсионный фонд начинает прием заявок на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление можно будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться маме или папе, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности – до 12 недель. Размер обеих выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

«Так, в Алтайском крае выплата семьям с одним родителем составит 5305,50 руб. в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 10 611 руб.), а выплата беременной женщине – 5744 рубл. (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 11488 руб.). Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. В Алтайском крае его размер -10655 руб. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости», — пояснила заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления Правительства РФ.

Фото: 9111.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске