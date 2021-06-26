Рубцовск: В Алтайском крае построят новый хирургический корпус Центра охраны материнства и детства » Городской портал — вРубцовске.ру

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25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Начало строительства восьмиэтажного корпуса запланировано на 2022 год, — сообщили в минздраве Алтайского края.

По информации ведомства, в нем будет несколько отделений общим объемом 165 коек: хирургическое, онкологическое, травматологическое, урологическое и нейрохирургическое. С введением корпуса в эксплуатацию юные жители региона смогут получать помощь по нейрохиругическому профилю, не выезжая из Алтайского края.

Всего на строительство нового хирургического корпуса Центра охраны материнства и детства уйдет 3,8 млрд рублей из федерального бюджета и 225 млн. рублей из краевого. Стоимость объекта рассчитана с учетом приобретения высокотехнологичного медоборудования.

Площадь хирургического корпуса превысит 19 тысяч кв. м. Проект объекта уже разработан. В 2024 году планируется завершить стройку.

Фото: zdravalt.ru

Автор: vizitka01

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