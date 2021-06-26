Рубцовск: В Рубцовске проводятся рейды по водоемам » Городской портал — вРубцовске.ру

|

25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Сотрудники МО МВД России «Рубцовский» совместно с МЧС и представителями Общественного совета проводят рейдовые мероприятия с целью предупреждения несчастных случаев на воде.

В летнее время сотрудники полиции, МЧС и общественность проверяют берег реки Алей, где часто отдыхают горожане, а также водоемы небезопасные для купания. Инспекторы проводят беседы с гражданами о правилах безопасного поведения на водных объектах, а также напоминают отдыхающим с детьми о необходимости соблюдения требований закона Алтайского края от 07.12.2009 № 99-ЗС «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края».

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Рубцовске выявлено более 20 несовершеннолетних, купающихся без сопровождения взрослых. Законные представители в соответствии с действующим законодательством привлечены к ответственности, материалы рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних Администрации г. Рубцовска. Законные представители предупреждены об ответственности за здоровье и жизнь детей, а при повторном обнаружении детей возле водоема будет рассматриваться вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

ВРубцовске