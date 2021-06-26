Рубцовск: Ясновидящая «очистила» от плохой энергетики 813 тысяч рублей принадлежащие жительнице Барнаула » Городской портал — вРубцовске.ру

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25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Подробности о произошедшем рассказали в ГУ МВД России по Алтайскому краю. О хищении средств в размере 813 тысяч рублей сообщила 43-летняя жительница города Барнаула в отдел полиции по Индустриальному району УМВД России краевой столицы.

Женщина заявила, что указанную выше сумму у нее похитили неизвестные, путем обмана и злоупотребления доверием.

В ходе разбирательства было установлено, что горожанка на протяжении года интересовалась магическими обрядами и ритуалами — надеялась, что с помощью эзотерики у неё получится продать квартиру. В социальной сети нашла аккаунт женщины, обещавшей решить любые проблемы. Они стали переписываться и по мере общения потерпевшей удалось продать квартиру.

Свою удачу она связала с советами гадалки. После того, как женщина сообщила эту новость, ясновидящая сообщила, что полученные деньги от продажи квартиры якобы необходимо «очистить» от негативной энергетики. После очистки она, конечно же, вернёт всю сумму обратно.

У заявительницы не возникло сомнений в подлинности этих слов, и вскоре она осуществила 15 переводов различными суммами на карту незнакомки. Однако прошло достаточно долгое время, а экстрасенс никаким образом не давала о себе знать. Не выдержав, жительница Барнаула позвонила ей и узнала о якобы плохом самочувствии, в связи с чем разговор отложила. Выждав ещё некоторое время, потерпевшая снова попыталась связаться с гадалкой, но на звонок ответил неизвестный мужчина и сообщил о кончине ясновидящей. Женщина поняла, что отдала свои деньги мошеннице и обратилась в полицию.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Иллюстрация: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka77

ВРубцовске