Рубцовск: В Рубцовске в ходе профилактического мероприятия задержано 4 водителя не имеющих водительского удостоверения » Городской портал — вРубцовске.ру

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25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В минувшую среду в Рубцовске сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие, направленное на профилактику управления транспортным средством водителем, не имеющим права управления.

В ходе мероприятия, по информации предоставленной пресс-службой ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский», было задержано 4 водителя не имеющих водительского удостоверения. Все они были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, за исключением учебной езды).

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством лицом, не имеющим водительского удостоверения – это не только грубое нарушение ПДД РФ, но и ситуация, которая может привести к самым серьезным последствиям и человеческим жертвам. В соответствии с российским законодательством запрещено управлять транспортным средством, не имея водительского удостоверения соответствующей категории. Исключением является управление автомобилем во время обучения в автошколе под руководством и присмотром инструктора по вождению.

Также стоит отметить, что в соответствии с ч.1 ст. 12.7 КоАП РФ: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды),– влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей». Производится задержание транспортного средства и отстранение водителя от управления им.

В случае, если водителем без прав оказался несовершеннолетний, ответственность за него несут его родители или законные представители.

Фото: smotri-dtp.ru

Автор: vizitka01

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