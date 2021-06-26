Рубцовск: C 1 июля изменится порядок выплаты пособия при постановке на учет в ранние сроки беременности » Городской портал — вРубцовске.ру

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25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Фонд социального страхования будет выплачивать единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности при наступлении отпуска по беременности и родам до 1 июля 2021 года.

Начиная с 1 июля, ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, будет назначаться и выплачиваться через Пенсионный фонд РФ при соблюдении условий, определенных в Федеральном законе от 26 мая 2021 г. номер 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ВАЖНО!

Женщинам, которые получили право на единовременное пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности до 1 июля 2021 года, выплата пособия будет произведена по старым правилам.

Что изменится для получателей пособия в Алтайском крае?

До 1 июля 2021 г. После 1 июля 2021 г. Кто выплачивает? Фонд социального страхования РФ. Пенсионный Фонд России. Кому положено? Работающие, военнослужащие и обучающиеся по очной форме обучения женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Вставшие на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) женщины (не зависимо работающие или нет), у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания. Размер пособия. 814,46 руб. (районный коэффициент 15%), 849,88 руб. (районный коэффициент 20%). 50% от регионального прожиточного минимума. Вид выплаты. Единовременная. Ежемесячная.

Фото: freelance.habr.com

Автор: vizitka01

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