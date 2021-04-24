Рубцовск: Памятка для мотоциклистов от ГИБДД Рубцовска

|

23 апреля 2021г. – VRUBCOVSKE.RU. С наступлением теплых дней на дорогах города снова появились мотоциклы, мопеды и скутеры. Именно весной отмечается рост ДТП с участием мототранспорта. Госавтоинспекция г. Рубцовска напоминает о требованиях безопасности для водителей мототранпортных средств.

Для мотоциклов с объем двигателя от 125 куб. см:

• Управлять мотоциклами имеют право лица, достигшие 18-летнего возраста.

• Нужно водительское удостоверение категории «А». Мотоцикл обязательно должен иметь государственные регистрационные знаки.

• Водитель должен иметь полис ОСАГО и свидетельство о регистрации.

• Управлять мотоциклом и перевозить пассажиров необходимо в застегнутом мотошлеме и желательно в специальной экипировке.

Для легких мотоциклов с объемом двигателя от 50 до 125 куб. см:

• Управлять имеют право лица, достигшие 16-летнего возраста.

• Нужно водительское удостоверение категории «А1».

• Легкий мотоцикл обязательно должен иметь государственные регистрационные знаки.

• Водитель должен иметь полис ОСАГО и свидетельство о регистрации.

• Управлять легким мотоциклом и перевозить пассажиров необходимо в застегнутом мотошлеме.

Для скутеров и мопедов с объемом двигателя до 50 куб. см:

• Управлять имеют право лица, достигшие 16-летнего возраста.

• Нужно водительское удостоверение категории «М» или иной другой категории.

• Водитель мопеда или скутера, должен соблюдать Правила дорожного движения.

• Водитель должен находиться в застегнутом мотошлеме.

Помните, что водителям мопедов и мотоциклов со стажем до 2-х лет ЗАПРЕЩЕНО перевозить пассажиров.

Фото: gazeta-chi.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске