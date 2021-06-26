Рубцовск: Госавтоинспекция Рубцовска обращает внимание водителей вело- и мототранспорта » Городской портал — вРубцовске.ру

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25 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В летний период времени на дорогах все чаще появляются водители вело- и мототранспорта. За текущий период 2021 года на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» с участием водителей вело- мототранспорта произошло 5 ДТП: из них 3 ДТП произошло с участием несовершеннолетних при управлении велосипедом, мопедом.

Сотрудниками Госавтоинспекции 23-24.06.2021 на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский», было проведено профилактическое мероприятие, цель которого — обеспечение повышенного контроля за соблюдением Правил дорожного движения водителями мототранспортных средств и велосипедистами, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с их участием. В результате проведенного мероприятия, сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено: одно нарушение водителем мопеда и 2 нарушения ПДД РФ водителями велотранспорта. Также сотрудниками были проведены профилактические беседы с несовершеннолетними велосипедистами по соблюдению Правил дорожного движения.

Уважаемые родители! Проговорите со своими детьми следующие правила безопасного управления велосипедом:

— Прежде чем выехать из дома велосипедист обязан проверить техническое состояние велосипеда, исправно ли рулевое управление и тормозная система.

— Управлять велосипедом по дорогам разрешается с 14 лет.

— Необходимо держаться за руль двумя руками.

— Перевозка пассажиров запрещена (кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном специальными подножками).

— Велосипедист должен при движении в темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

— Водитель велосипеда должен двигаться только по крайне правой полосе, запрещено поворачивать налево и разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения.

Чаще всего велосипедисты нарушают требования, связанные с пешеходными переходами — по нему нужно перевозить транспортное средство в руках.

Велосипедист помни! От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность и безопасность окружающих тебя людей. Желаю тебе счастливого пути!

Фото: classiccollision.net

Автор: vizitka01

ВРубцовске