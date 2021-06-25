Рубцовск: Сотрудники УФСИН России по Алтайскому краю приняли участие в корпоративной донорской акции «Я — донор!» » Городской портал — вРубцовске.ру

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24 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Ее участниками стало более 40 сотрудников УИС региона из учреждений города Барнаула и Новоалтайска.

В Барнауле сдача крови производилась на территории управления в мобильной станции переливания крови. Изначально потенциальные доноры прошли предварительное медицинское обследование у терапевта, также им померили давление. И только при наличии клинического благополучия сотруднику разрешалось сдать кровь.

Стоит отметить, что для некоторых сотрудников УИС Алтайского края донорство давно является доброй традицией. На протяжении нескольких лет они регулярно сдают кровь.

Кроме того, медики отмечают, что доноры крови делают не только большое дело для окружающих, но и помогают себе. Регулярная сдача крови ведет к ее обновлению, а значит к улучшению внутренних показателей организма.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

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