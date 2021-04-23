Рубцовск: Росстат: в ходе Всероссийской переписи населения россияне смогут назвать несколько национальностей

|

22 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Каждый житель России в ходе предстоящей переписи вправе дать любой ответ на вопрос о национальной принадлежности, в том числе назвать несколько вариантов ответа по своему усмотрению. Зафиксированы и учтены в итогах переписи будут все ответы. Об этом сообщила заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова.

Представитель Росстата напомнила, что право указывать несколько ответов о национальности в переписном листе у жителей России было и во время переписей 2002 и 2010 годов. Такой же подход сохранится во время предстоящей переписи осенью 2021 года.

«Это вопрос самоопределения: человек, который затрудняется назвать одну национальную принадлежность, сможет записать несколько через дефис, слеш, звездочку, точку с запятой… Все, что он сообщит переписчику или впишет сам в электронный переписной лист в ячейку «национальная принадлежность», мы обработаем», — заверила Галина Шевердова.

Она пояснила, что все ответы на вопрос о национальной принадлежности сохранятся в базе данных Росстата именно в той интерпретации, которую изложили участники переписи. В дальнейшей обработке данных и представлении итогов помогут эксперты-этнологи.

«Итоги переписи будут представлены во всем многообразии полученных ответов, это совершенно точно», — резюмировала представительница Росстата.

Всероссийская перепись населения пройдет осенью 2021 года. Жители России смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале Госуслуг. Пройти опрос можно будет также на стационарных переписных участках. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты.

Фото: из открытых источников

Автор: vizitka01

ВРубцовске