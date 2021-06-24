Рубцовск: Уголовное дело в отношении бывшего зампреда правительства Алтайского края направлено в суд » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Уголовное дело экс-зампреда правительства Алтайского края Ирины Долговой направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Бывшую высокопоставленную чиновницу обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации).

Как пояснила помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова, по данным следствия, осенью 2018 года обвиняемая, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел право на его бесплатное получение. Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края в размере более 200 тысяч рублей.

Кроме того, в 2018 году обвиняемая, превысив должностные полномочия, незаконно обеспечила приобретение подведомственным государственным унитарным предприятием неликвидных товаров с ограниченным сроком годности у одного из обществ с ограниченной ответственностью, в результате чего после их уценки предприятию причинен имущественный ущерб в размере более 107 тысяч рублей.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. В качестве мер, принятых для обеспечения гражданского иска, следователем на имущество обвиняемой наложен арест в сумме более 5 миллионов 500 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным и.о. прокурора Алтайского края Александром Фоминым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: ryazannews.ru

Автор: vizitka77

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