Рубцовск: Алтайские таможенники пресекли контрабанду сильнодействующих веществ » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайские таможенники пресекли контрабандную поставку препарата, содержащего сильнодействующее вещество «сибутрамин».

По информации предоставленной пресс-службой Алтайской таможни, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Алтайской таможни установили, что жительница города Барнаула заказала запрещенные средства для похудения через Интернет из Казахстана. Посылка с препаратом «Билайт королевский B-Lite» пришла по почте. После ее получения таможенники изъяли у 48-летней женщины пять флаконов с капсулами.

Экспертиза показала, что в составе средства для похудения содержится запрещенный к обороту в России сибутрамин общим весом 117 граммов. При этом получательнице было заведомо известно о том, что он запрещен к пересылке в международных почтовых отправлениях.

В отношении жительницы Барнаула возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Санкциями статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет со штрафом в размере 1 млн руб., либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

С начала 2021 года Алтайской таможней возбуждено 3 уголовных дела, связанных с незаконным перемещением наркотических, психотропных и сильнодействующих средств. Из незаконного оборота изъято 476 гр. наркотического средства «гармин» и 117 гр. сильнодействующего вещества «сибутрамин».

«Телефон доверия» Алтайской таможни: (3852) 242-517.

Справка: Ст. 226.1 УК РФ — контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов.

Наказывается лишением свободы на срок от трех до двенадцати лет, в зависимости от тяжести преступления.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka77

ВРубцовске