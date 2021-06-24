Рубцовск: В селе Веселоярск Рубцовского района создадут современный кинозал » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На создание современного кинозала в Веселоярске выделят из федерального бюджета пять миллионов рублей. Об этом сообщает сайт правительства Алтайского края.

В частности, по сообщению регионального правительства известно, что Фонд кино объявил итоги конкурса на получение средств федерального бюджета для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в населенных пунктах России с численностью населения до 500 тысяч человек. В рамках национального проекта «Культура»современное цифровое оборудование получат 122 организации из 53 субъектов страны. От Алтайского края в число победителей вошли две заявки.

Как сообщили в Министерстве культуры региона, современные кинозалы создадут на базе культурных центров в селе Алтайском и селе Веселоярск Рубцовского района. На модернизацию из федерального бюджета выделят по пять миллионов рублей.

В ведомстве напомнили, что с 2015 по 2019 год в Алтайском крае при поддержке Фонда кино появилось 14 современных кинозалов на базе муниципальных учреждений культуры в Поспелихинском, Благовещенском, Змеиногорском, Каменском, Кулундинском, Родинском, Завьяловском, Романовском, Ключевском и Смоленском районах, а также в Алейске, Славгороде, Яровом и Заринске.

Фото: Pinterest

Автор: vizitka01

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