Рубцовск: Очередное штормовое предупреждение объявлено в Алтайском крае » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Очередное штормовое предупреждение из-за непогоды передано в Алтайском крае на 24 и 25 июня. По прогнозам синоптиков в указанный период времени на территории региона ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, а также возможен град.

При этом температура воздуха, в ночное время суток составит от +5 до +12 градусов. Днем воздух прогреется от +15, до+20 градусов. Ветер будет дуть юго-западный 7-12 метров в секунду, местами порывы от 13 до 18 метров в секунду.

Также, по прогнозам синоптиков, дождливая погода, с кратковременными дождями и грозами сохранится в отдельных районах края и в субботу.

Фото: vesti-k.ru

Автор: vizitka77

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