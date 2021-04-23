Рубцовск: Попросил позвонить и убежал: в Рубцовске задержан подозреваемый в совершении грабежа

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22 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Рубцовске задержан местный житель, подозреваемый в грабеже, расследуется уголовное дело.

Накануне в полицию обратился 30-ти летний житель Рубцовска с заявлением о хищении у него сотового телефона. Мужчина рассказал, что днем он встретил на улице знакомого, они немного пообщались и тот попросил у него телефон, чтобы сделать звонок родственнику. Рубцовчанин доверчиво передал ему свой гаджет, однако после звонка, злоумышленник стал убегать и скрылся с похищенным. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж, т.е. открытое хищение имущества).

Подозреваемый 1987 года рождения был задержан при содействии сотрудников вневедомственной охраны по г.Рубцовску Росгвардии. Установлено, что телефон подозреваемый сдал в ломбард, изъят залоговый билет.

Фото: uokoshka.ru

Автор: vizitka01

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