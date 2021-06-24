Рубцовск: Очередной житель Алтайского края оформил кредит и перечислил его мошенникам » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Механик местного элеватора в Усть-Калманском районе взял кредит на сумму 750 тысяч рублей и перечислил все деньги мошенникам. Когда он понял, что его обманули, написал заявление в полицию.

Как пояснили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, в межмуниципальный отдел МВД России «Усть-Калманский» обратился мужчина 1984 года рождения, который работает механиком на местном элеваторе, и сообщил, что перечислил мошеннику крупную денежную сумму.

В ходе разбирательства потерпевший пояснил, что ему на сотовый телефон с незнакомого номера позвонил мужчина, который представился сотрудником службы технической поддержки одного известного банка, и напугал его тем, что неизвестные лица предприняли попытку оформить кредит на его имя. Потом звонивший предложил следовать его инструкциям — сначала потерпевшему необходимо было оформить на себя кредит в размере 750 000 рублей, а потом перевести эту сумму на специальный счет. В общей сложности сельчанин произвел порядка пятидесяти переводов, которые подтвердил поступающими на сотовый телефон смс-оповещениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

Фото: vestinn.ru

Автор: vizitka77

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