Рубцовск: Линкольн, ввезенный из Японии под видом запчастей, изъяли Алтайские таможенники

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22 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайские таможенники пресекли незаконный ввоз LincolnNavigator 2006 года выпуска: злоумышленники пытались импортировать автомобиль из Японии в Россию под видом автозапчастей. Размер неуплаченных таможенных платежей превысил 2,5 млн рублей.

Преступление выявлено совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю. Для уклонения от уплаты таможенных платежей злоумышленники оформили несколько деклараций на части транспортного средства марки LincolnNavigator, и ввезли его на территорию Российской Федерации. Позже они попытались вывезти якобы собранный автомобиль из России в Казахстан через российско-казахстанскую границу.

Проведенная проверка показала, что данное транспортное средство никогда не подвергалось разукомплектации и находится в работоспособном состоянии. Также было установлено, что и в целом виде автомобиль таможенное декларирование не проходил.

По факту уклонения от уплаты таможенных платежей, совершенному в крупном размере, Алтайской таможней возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 194 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает штраф от 100 тыс до 500 тыс рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.

Автомобиль изъят сотрудниками Алтайской таможни. Проводится расследование.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Автор: vizitka01

ВРубцовске