Рубцовск: Чаще всего на арбитражных управляющих в Алтайском крае жалуются физические лица » Городской портал — вРубцовске.ру

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23 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Являясь органом по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, Управление Росреестра по Алтайскому краю реализует полномочия, предоставленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, в части привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности.

По закону арбитражный управляющий обязан действовать в интересах кредиторов и делать все, чтобы пополнить конкурсную массу. На деле ситуация может развернуться совершенно в противоположную сторону. Когда арбитражный управляющий выполняет свою работу некачественно, страдают и должники, и кредиторы.

Так большинство поступивших в Управление обращений на действия арбитражных управляющих в 2020 году составляют обращения физических лиц — 163, от юридических лиц поступило 104 жалобы.

Количество жалоб на действия (бездействие) арбитражных управляющих поступивших в 2020 году, увеличилось на 20%. То есть, если управляющий затянул сроки это готовое основание для жалобы в Росреестр.

В Арбитражный суд Алтайского края в 2020 году, направлено 73 заявления о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности, что на 82,5% больше чем в 2019 году.

По заявлениям Управления Арбитражным судом Алтайского края вынесено 23 решения о привлечении арбитражных управляющих к административной ответственности в виде предупреждения, 5 решений о наложении административного штрафа, 3 решения о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности с назначением наказания в виде дисквалификации. В 23-х случаях, совершенные арбитражными управляющими административные правонарушения были признаны малозначительными.

Фото: centersoveta.ru

Автор: vizitka77

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