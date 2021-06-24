Рубцовск: Рубцовчанина отправили под суд за разбойное нападение на женщину » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По информации прокуратуры Алтайского края, в ходе расследования установлено, что ранее неоднократно судимый за совершение корыстных преступлений житель города Рубцовска в апреле 2021 года под предлогом вернуть долг пришел домой к своей знакомой. Вместо возврата денежных средств мужчина напал на потерпевшую, причинив физическую боль, силой отобрал имеющиеся у нее 5000 рублей, после чего с места преступления скрылся.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.162 УК РФ — разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья.

Степень вины и меру ответственности определит Рубцовский городской суд.

Фото: gorodovoy.ru

Автор: vizitka77

ВРубцовске