Рубцовск: В Рубцовске полицейские напомнили студентам об опасности употребления наркотиков » Городской портал — вРубцовске.ру

|

22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. На территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» с 14 по 27 июня 2021 года проводится акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией.

26 июня мировое сообщество отмечает Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, который был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН в знак выражения своей решимости усиливать деятельность и сотрудничество для создания международного общества, свободного от злоупотребления наркотиками.

В рамках акции сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета провели в Рубцовском филиале Алтайского государственного университета встречу со студентами. Основной целью встречи стало формирование у молодежи негативного отношения к наркотикам.

Представитель отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Рубцовский» рассказал студентам, что происходит с организмом даже при однократном использовании наркотиков, к примеру, что даже разовый приём наркотических веществ может привести к летальному исходу. Сотрудник полиции напомнил о существующей административной и уголовной ответственности, предусмотренной за нарушение законодательства Российской Федерации в области оборота наркотиков, и призвал незамедлительно сообщать о фактах, готовящихся либо совершаемых наркопреступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних, по круглосуточным телефонам дежурных частей 91-025, 91-202 или 102.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

ВРубцовске