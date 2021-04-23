Рубцовск: В Алтайском крае количество электронных услуг Росреестра возросло на 7%

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22 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Управлением Росреестра по Алтайскому краю в 2020 году число услуг, оказанных гражданам в электронном виде, увеличилось более чем на 7% в сравнении с 2019 годом.

Как отметил на прошедшем 17 апреля заседании коллегии руководитель Росреестра Олег Скуфинский, ведомством разработан законопроект, при принятии которого планируется полностью перейти на электронный документооборот к концу 2024 года.

«Сегодня все большая часть услуг, оказываемых Росреестром в сфере недвижимости, уходит в цифровую плоскость, — говорит Юрий Калашников, руководитель управления Росреестра по Алтайскому краю. — Существенно увеличилось количество таких пакетов документов в апреле минувшего года, когда был введен режим самоизоляции. Но и после снятия жестких ограничений востребованность в такой системе передаче данных по прежнему растет».

Как было отмечено на коллегии до 2023 года Росреестр планирует создать несколько клиентских сервисов, которые помогут быстрее оформлять недвижимость, искать земли для жилья и ведения бизнеса, а также сервисы для взаимодействия с кадастровыми инженерами.

Информационная справка. В 2019 году Управлением Росреестра по Алтайскому краю зарегистрировано в электронном виде 95 280 заявлений при общем числе поданных на регистрацию — 664 тысячах, в 2020 году количество таких заявлений составило около 103 тысяч при поданных — 486 тысячах.

Фото: «вРубцовске.ру»

Автор: vizitka01

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