Рубцовск: Госавтоинспекция Рубцовска просит откликнуться очевидцев ДТП со смертельным исходом » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский» устанавливает очевидцев ДТП произошедшего в городе Рубцовске 18 июня 2021г., в результате которого погиб человек.

По информации ведомства, 18.06.2021 года в 12 часов 55 минут в г. Рубцовске, Алтайского края, в районе дома №16А по ул. Федоренко, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, при движении задним ходом по дворовому проезду, в районе дома №16А, по ул. Федоренко, допустил наезд на пешехода 1939 года рождения, который в момент ДТП находился сзади транспортного средства.

После произошедшего, все тот же неустановленный водитель на неустановленном автомобиле с места ДТП скрылся. В результате происшествия пешеход был доставлен в медицинское учреждение города, где от полученных травм скончался.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОГИБДД был установлен водитель, который управлял данным автомобилем.

С целью установления обстоятельства происшествия, убедительная просьба к гражданам, которые располагают какой либо информацией по данному факту, обратиться по телефону: 4-30-73, 4-12-10, либо по адресу: г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 238 каб. №6.

Фото: фрунз.78.мвд.рф

Автор: vizitka01

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