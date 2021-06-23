Рубцовск: В Алтайском крае от удара тока погибла девочка-подросток » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, утром 19 мая 2021 года в помещении бани, расположенной на придомовой территории в одном из сел Тальменского района в результате поражения электрическим током, четырнадцатилетняя девочка получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия. Предварительно установлено, что отец ребенка самостоятельно установил душевую кабину и водонагреватель в помещении, с нарушением правил технической безопасности.

В рамках расследования уголовного дела, следствием назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: topdialog.ru

Автор: vizitka01

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