Рубцовск: Начальник УФСИН России по Алтайскому краю принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби » Городской портал — вРубцовске.ру

|

22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Генерал-майор внутренней службы Валерий Усачёв присоединился к Общероссийской акции «Свеча памяти», которая прошла на площади Победы, и возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле.

Также, в памятных мероприятиях приняли участие Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, руководители органов исполнительной власти Алтайского края и правоохранительных структур, представители ветеранских и общественных организаций.

22 июня – особая дата в истории России. Именно в этот день 80 лет назад вышло в эфир обращение народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Молотова о нападении Германии на нашу страну.

Накануне, 21 июня, за час до полуночи на Мемориале Славы в Барнауле были зажжены «Свечи памяти» – в знак глубокого уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Собравшиеся возложили цветы на центральном монументе – к скульптурной группе «Прощание», к монументу с именами барнаульцев – полных кавалеров ордена Славы и Героев Советского Союза, а также к размещенным на стенах символического бетонного редута именам погибших воинов Алтайского края.

В первой половине дня состоялась торжественная церемония возложение цветов к Мемориалу Славы.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю.

Автор: vizitka01

ВРубцовске