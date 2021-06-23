Рубцовск: За прошедшую неделю 747 жителей Алтайского края пострадали от присасывания клещей » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. По информации предоставленной в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю, с начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники региона с жалобами на присасывание клещей обратились 7 170 человек, из них 2101 ребенок до 14 лет. Из общего числа пострадавших 2060 человек жители г. Барнаула, из них 414 детей до 14 лет. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение.

С начала эпидсезона зарегистрировано 197 случаев подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 45 детей до 14 лет и 4 случая подозрения на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у 2 детей до 14 лет. Комиссионно подтверждены 2 случая заболевания клещевым энцефалитом, в том числе у 1 ребенка до 14 лет. На сегодняшний день в стационарах края находятся 9 больных с подозрением на заболевание клещевым энцефалитом, среди них 1 больной с тяжелой формой заболевания.

При исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 3,2% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 13,8% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет.

В настоящее время отмечается спад активности клещей, тем не менее, опасность пострадать от присасывания клеща остается в течение всего теплого времени года.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю напоминают о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о необходимости введения иммуноглобулина. Иммуноглобулин следует вводить в первые три-четыре дня с момента присасывания клеща и при установленном факте, что клещ заражен вирусом клещевого энцефалита. Лабораторное исследование клеща на зараженность его вирусом клещевого энцефалита проводится в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» и её филиалах:

– в г. Барнауле по адресу: г. Барнаул, ул. М. Горького, 28, понедельник – четверг с 8.30 до 16.42; пятница с 8.30 до 15.42; суббота, воскресенье, праздничные дни с 8.30 до 16.42, тел. 8(3852) 50–40–34. С 15.42 до 19.00 – дежурный из санитарно-гигиенической лаборатории и лаборатории физико-химических методов исследования примет клеща и ответит на вопросы; тел. 8(3852) 50–30–68; С 19.00 до 8.30 – прием клещей в лабораторном корпусе, пост охраны №2, тел. 8(3852) 24–32–51;

– в г. Бийске по адресу:ул. Советская, 74, понедельник-пятница с 8-30 до 16-30, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 4) 34-94-12;

– в г. Рубцовске по адресу: ул. Краснознаменская, 118, понедельник-пятница с 8-30 до 16-45, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8(3855) 79-61-06;

– в г. Заринске, ул. Горького, 16, понедельник-пятница с 8-30 до 16.42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 95) 9-90-32;

– в г. Славгороде, ул. К.Маркса, 281, 16, понедельник-четверг с 8-30 до 16.42, пятница с 8-30 до 15-42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 68) 5-18-91;

– в г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 77, понедельник-пятница с 8-30 до 16.42, выходные: суббота, воскресенье, тел. 8 (385 84) 2-55-33.

Для исследования клеща на наличие вируса клещевого энцефалита, его необходимо поместить в ёмкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в вирусологическую лабораторию. Исследование проводится в течение 1 дня.

При обнаружении антигена клещевого энцефалита в исследуемом клеще пострадавшему следует обратиться в пункты серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства для введения иммуноглобулина. Как и в предыдущие годы, противоклещевой иммуноглобулин вводится детям до 14 лет бесплатно в г. Барнауле в травмпункте детской поликлиники № 9, в других городах и районах края – в детских поликлиниках по месту жительства. Взрослые обслуживаются через страховые компании: застрахованные – по страховым полисам, не застрахованные лица – за личные средства в пунктах серопрофилактики в медицинских организациях по месту жительства.

Травматологические пункты г. Барнаула:

– ул. Малахова 51, городская больница № 11, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 40–06–49;

– ул. Георгиева 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;

– ул. Георгиева 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26.

Пункты серопрофилактики г. Барнаула:

– ул. Малая Олонская, 17, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 17.00; пятница с 8.00 до 17.00; суббота с 9.30 до 15.00, выходной воскресенье. В сезон активности клеща до 21.00 без выходных, тел. 8(3852) 63–09–09;

– ул. Малахова 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», понедельник – четверг с 8.30 до 18.00; пятница с 8.30 до 17.00; выходные: суббота, воскресенье, тел. 8(3852) 72–34–53;

– ул. Малахова 51, КГБУЗ «Городская больница № 11», травмпункт, с 8.00 до 22.00, тел. 8(3852) 40–06–49;

– ул. Георгиева 13, КГБУЗ «Детская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 72–08–15;

– ул. Георгиева 51,КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», травмпункт, круглосуточно, тел. 8(3852) 47–77–26

Снятых клещей, при невозможности доставки на исследование, сожгите. Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваниям, передающимся с укусом клещей, находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Фото: pronedra.ru

Автор: vizitka01

ВРубцовске