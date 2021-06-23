Рубцовск: В Алтайском крае вновь ужесточили антиковидные меры » Городской портал — вРубцовске.ру

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22 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В связи с ростом числа заболеваемости в регионе коронавирусом, сегодня, Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в Указ от 31 марта 2020 года №44 «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». Об этом сообщили в региональном правительстве.

Нововведения коснулись временного запрета на проведение массовых мероприятий, если число участников превышает 1000 человек.

Размещение посетителей в зрительных залах театров, кинотеатров, учреждений клубного типа, спортивных объектов, концертных залах, цирках допускается при заполняемости залов не более 50% от их общей вместимости. Ответственность за обеспечение данного порядка возлагается на собственников, пользователей этих объектов.

Указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Стоит отметить, что действующая редакция указа по-прежнему предусматривает выполнение ряда мероприятий. Организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок. Предприятия сферы торговли и услуг обязаны обеспечивать соблюдение необходимой социальной дистанции между клиентами не менее 1,5 метра, при входе в помещение должна быть предоставлена возможность обработки рук антисептиками и организован дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе проведение обязательной дезинфекции оборудования и инвентаря, а также обеззараживание воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей.

Также сохраняются рекомендации для работодателей о переводе сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности; о введении, где возможно, посменного режима работы; об установлении по возможности в городах Алтайского края работы в режиме гибкого рабочего графика с целью предупреждения скопления людей в общественном транспорте.

Кроме того, продолжает действовать Указ Губернатора Алтайского края от 8 мая 2020 №77 «Об использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания». Согласно документу масочный режим действует в любых учреждениях торговли, сферы услуг, в аптечных и медицинских организациях, в общественном транспорте, на остановочных пунктах, в такси, на парковках и в лифтах, а также в иных местах массового пребывания людей.



Фото: vyksavkurse.ru

Автор: vizitka01

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