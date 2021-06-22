Рубцовск: В Минтруде РФ заявили, что непривитых работников могут отстранять от работы без сохранения зарплаты » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В регионах России, где вводится обязательная вакцинация, работников, которые без объективных причин отказываются от вакцинации смогут отстранять от работы, без сохранения заработной платы. Об это сообщает ТАСС, со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинаций для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить», — цитирует слова Котякова ТАСС.

Также, по словам министра, которые приводит информационное агентство, отстранение действует на тот период, на который вводится обязательная вакцинация.

«Решение о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимают главные санитарные врачи субъектов. То есть такое решение принимается на уровне регионов. Если решение об обязательности вакцинации по эпидемическим показателям принято, то для работников, которые поименованы в соответствующем документе, вакцинация становится обязательной», — подчеркнул Котяков.

Фото: zdrav.tomsk.ru

Автор: vizitka01

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