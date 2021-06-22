ГОРНЯК22 22.06.2021

Рубцовск: Текущая неделя в Алтайском крае будет холодной и дождливой » Городской портал — вРубцовске.ру

10 часов Ago

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21 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал прогноз погоды на текущую неделю.

Согласно данному прогнозу, неделя в регионе будет холодной, с дождями и грозами. Ночные температуры воздуха, по крайней мере, до четверга, будут от 5 до 10 градусов со знаком плюс. Днем воздух будет прогреваться от +15 до +20 градусов.

Что касается осадков, то во вторник ночью и днем на территории Алтайского края ожидаются дожди, местами сильные ливневые дожди, грозы и град.

В среду — в отдельных районах дожди и грозы. В четверг, на большей части территории региона, ночью и днем, вновь ожидаются дожди, местами сильные дожди и грозы.

Фото: lutugino.su

Автор: vizitka01

ВРубцовске

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