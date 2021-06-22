Рубцовск: В Рубцовске состоялся товарищеский матч между сборной силовиков и командой детей » Городской портал — вРубцовске.ру

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21 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 19 июня, в день Всемирного детского футбола в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в Рубцовске на футбольном поле спортивного комплекса «Торпедо» состоялся необычный товарищеский матч по мини-футболу.

В это утро показать свое мастерство владения мячом смогли не только юные футболисты, но и их родители. Ребята с интересом и азартом приняли новость о том, что им придется сразиться со своими отцами. За всем происходящим с гордостью наблюдала группа поддержки — мамы и жёны участников соревнования. Счет открыли более опытные спортсмены. Но это только раззадорило молодых футболистов и они незамедлительно поразили ворота соперников. Эмоционально и с азартом продолжалась игра до самого финального свистка. Игра закончилась в пользу детей со счётом 11:10!

Капитан команды детско-юношеской школы Рубцовск получил из рук председателя ветеранской организации, члена Общественного совета Геннадия Дорохина диплом победителя. Ветеран отметил хорошую спортивную форму футболистов и поблагодарил за проявленную волю к победе. По словам Геннадия Ивановича, такие мероприятия формируют позитивный взгляд молодежи на представителей правопорядка и укрепляют семейные традиции.

Фото: пресс-служба МО МВД России «Рубцовский»

Автор: vizitka01

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