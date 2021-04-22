Рубцовск: Как пройдет «Бессмертный полк» в 2021 году в Алтайском крае?

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21 апреля 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Алтайском крае, как и по всей стране, стартовал прием заявок на участие в шествии «Бессмертного полка онлайн». В этом году во время празднования Дня Победы «Бессмертный полк» как и в прошлом году, пройдет в «виртуальном» режиме. Однако, небольшие изменения будут.

«Когда Вы регистрируетесь на сайте 2021.polkrf.ru, то изначально указываете регион, в котором находитесь. Но если Ваш предок, например, жил и был призван в Московской области, то при регистрации можно указать именно Московскую область как регион, где его покажут в трансляции 9 мая», — рассказывает Галина Берлизова, модератор проекта «Бессмертный полк онлайн» в Алтайском крае.

Около 250 участников проекта «Волонтеры Победы» будут помогать в проведении акции. Среди них — 95 профессиональных историков. Задача — отсеивать «анкеты-шутки», заявки, которые служат попытками реабилитации нацизма, — такое, увы, имело место в прошлом году.

Успех онлайн-формата «Бессмертного полка» в 2020 году превзошел ожидания организаторов. Поступило более 3 млн заявок, само онлайн-шествие посмотрело 25 млн зрителей. Трансляция продлилась 20 дней. В этом же году онлайн-шествия пройдут в один день — 9 мая. Сетку вещания распределят по регионам, с привязкой к местному времени, начало — в 15:00. Такое решение принято, чтобы жители каждого субъекта РФ могли почтить память героев войны и тружеников тыла. Трансляции пройдут на местных телеканалах, в соцсетях, на уличных экранах.

Чтобы принять участие в проекте «Бессмертный полк-онлайн», нужно до 7 мая подать заявку с фотографией предка-героя на сайте 2021.polkrf.ru. Теперь пользователи могут сами добавлять свои фото вместе с портретами героев. В прошлом году система автоматически использовала аватарки в социальных сетях авторов. Этапы рассмотрения заявки можно отследить в личном кабинете.

Те, кто участвовали в шествии в прошлом году, могут просто повторить заявку. Когда ее одобрят, авторы получат уведомление: когда именно можно будет увидеть на экране своего героя войны. После шествия можно получить ссылку на запись фрагмента. Авторы заявок могут сами выбирать, в какой из трансляций покажут их героя.​

Фото: dumask.ru

Автор: vizitka01

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