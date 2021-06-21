Рубцовск: Молодая бийчанка взяла большой кредит и перевела его виртуальному возлюбленному » Городской портал — вРубцовске.ру

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20 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. 23-летняя бийчанка взяла в кредит более четырехсот тысяч рублей и перевела их виртуальному знакомому, которого никогда не видела. После получения денег мужчина перестал выходить на связь.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, молодая жительница наукограда познакомилась в социальных сетях с мужчиной из Владивостока. Оказалось, что потенциальный жених сейчас работает на стройке. Активная переписка длилась около месяца. За это время молодой человек заслужил доверие и симпатию девушки. Во время очередной беседы парень признался: у него большие проблемы, он «сломал мост» и ему грозит тюрьма. Для урегулирования вопроса он попросил у девушки денег взаймы. Мол, главное сейчас возместить урон. Бийчанка взяла кредит — 493 000 рублей и перевела парню. И тот после этого перестал выходить на связь. Девушка, поняв, что стала жертвой мошенника, обратилась в полицию.

На данный момент, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Напомним, ранее мы сообщали, что 26-летний рубцовчанин оформил полумиллионный кредит и полностью перевел его мошенникам.

Фото: gradnews.ru

Автор: vizitka01

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