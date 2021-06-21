Рубцовск: В Алтайском крае легковой автомобиль попал под поезд, погибли два человека » Городской портал — вРубцовске.ру

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20 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Два человека погибли в результате столкновения локомотива и легкового автомобиля. О трагедии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Как пояснили в ведомстве, ДТП с участием маневрового локомотива и легкового автомобиля, произошло сегодня во второй половине дня в Зональном районе на нерегулируемом железнодорожном переезде на 134 км (в районе села Новая Чемровка).

В автомобиле находилось четыре человека. По предварительной информации, в результате ДТП погибли 2 человека. Также в автомобиле находились двое детей (один из них получил лёгкие травмы, один не пострадал). Опрокидывания и повреждения состава не произошло, повреждения железнодорожного полотна нет. На место происшествие выезжал расчёт 18 пожарно-спасательной части (3 человека, 1 единица техники). Организована работа психолога Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Причины случившегося выясняются компетентными службами.

В свою очередь информацию о произошедшем дополнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

По их информации водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось.

Водитель автомобиля и пассажирка погибли на месте, двое детей, которые также были в салоне автомобиля, госпитализированы.

Схода подвижного состава нет. Ситуация с произошедшим ДТП на движение пассажирских поездов не повлияла.

Всего на месте ДТП, по информации спасателей, задействовано 18 человек, 7 единиц техники.

ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в очередной раз напоминает, что около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее опасными видами нарушений по-прежнему остаются превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения и управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Будьте осторожны на дороге!

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Автор: vizitka77

ВРубцовске