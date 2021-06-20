Рубцовск: В учреждениях УФСИН России по Алтайскому краю провели мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Более 200 мероприятий было проведено для осужденных, отбывающих наказания в учреждениях УИС края.

В мероприятиях приняли участие более 3500 осужденных в 14 учреждениях края. Для них были проведены лекции, викторины, спортивные мероприятия, а также по средствам кабельного телевидения, был осуществлен показ тематических фильмов.

Стоит отметить, что в следственном изоляторе номер 2 с несовершеннолетними, проведена лекция на тему: «Алтай моя малая Родина». Заведующий филиалом вечерней школы номер 2 Олег Даньшин рассказывал об экспонатах и артефактах из представленной коллекции: окаменелости, каменные орудия, керамика. Он объяснил участникам мероприятий интересные исторические факты из древнейшей истории Алтая.

Как пояснили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю, подобные мероприятия укрепляют духовные ценности у осужденных, дают возможность сохранить культурное наследие России.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

Автор: vizitka01

ВРубцовске