Рубцовск: В России ещё 55 миллиардов рублей выделят семьям с детьми от 3 до 7 лет » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. В Правительстве России приняли решение дополнительно направить 55 миллиардов рублей на выплату пособий для семей, в которых воспитываются дети от от 3 до 7 лет, — сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Правительство продолжает поддерживать малообеспеченные семьи с детьми от трех до семи лет. Им ежемесячно предоставляется денежная выплата. Сегодня на эти цели выделим более 55 миллиардов рублей дополнительно к 200 миллиардам, которые уже предусмотрены в текущем году для регионов», — цитирует слова Мишустина агентство.

Российский премьер упомянул, что президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил «сделать такую поддержку еще более адресной», согласно его наказу, впоследствии, правила предоставления пособия и были усовершенствованы.

«Теперь в зависимости от ситуации в семье размер выплаты может быть равен половине, 75% и 100%, соответственно, регионального прожиточного минимума на ребенка. Это позволит поддержать те семьи, которые особо нуждаются», — убежден глава правительства.

Фото: jpgazeta.ru

Автор: vizitka77

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