Рубцовск: В Алтайском крае ужесточают коронавирусные ограничения » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Губернатор края Виктор Томенко провел внеплановое заседание оперативного штаба про профилактике и контролю за возникновением и распространением COVID-19. Состоялось заседание в минувшую пятницу, 18 июня. Об этом сообщает правительство Алтайского края.

«Вынужден собрать внеплановое заседание нашего оперативного штаба в полном составе. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в регионе по своим показателям не драматична, но последовательно начинает ухудшаться. В совокупности с тем, что происходит в целом по стране, в столице, в Московском регионе и у наших соседей, мы с вами должны озаботиться предупредительными мерами. По опыту прошлого года мы видим, что обстановка, которая складывается в европейской части страны и у соседей, рано или поздно дойдет до нашего региона», — отметил Виктор Томенко.

С докладами выступили начальник Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

Руководитель Алтайского Роспотребнадзора рассказала, что в течение последних недель отмечается рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Ирина Пащенко сообщила, что Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю рассматривает вопрос о введении обязательной иммунизации для граждан, занятых в определенных отраслях экономики и сферах деятельности.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов доложил, что в связи с изменением эпидемиологической обстановки вновь наращивается объем коечного фонда. За последние две недели число койко-мест увеличили на 500 единиц. Сегодня их более тысячи. Идет рост обращений в службу скорой помощи.

Участники заседания пришли к выводу о необходимости ужесточения ограничительных мер. Среди них отмена массовых мероприятий, рассчитанных на тысячу и более человек. Губернатор Виктор Томенко поручил руководителям органов исполнительной власти, в частности курирующим сферы культуры и спорта, напрямую с Роспотребнадзором прорабатывать вопросы изменения форматов проведения либо полной отмены запланированных массовых мероприятий.

Особое внимание на заседании штаба было уделено важности вакцинации. Глава региона на заседании штаба поставил задачу проработать вопрос по наращиванию объемов тестирования в 2,5-3 раза от сегодняшнего уровня. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, в настоящее время у здравоохранения края есть все возможности организовать вакцинирование до 15 тысяч человек в день.

Изменения в указ губернатора края «Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19» будут приняты в начале следующей недели.

Фото: altairegion22.ru

Автор: vizitka01

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