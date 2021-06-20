Рубцовск: В Новосибирске женщина упала с пятого этажа жилого дома » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Пожилая женщина выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. От полученных, в результате падения, травм, пенсионерка скончалась на месте. В данный момент, по информации пресс-службы следственного управления СК РФ по Новосибирской области, по данному факту проводится доследственная проверка.

Известно, что о произошедшем в правоохранительные органы сообщили очевидцы происшествия. После выяснения всех обстоятельств в ходе предварительной проверки произошедшего будет принято процессуальное решение.

Фото: ugra-news.ru

Автор: vizitka77

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