Рубцовск: В Рубцовске разыскивают лже-врача, которая ходит по домам и «обследует» пенсионеров » Городской портал — вРубцовске.ру

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19 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Лже-врача, после визита которой пожилая рубцовчанка обнаружила пропажу 80 000 рублей, объявили в розыск. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, накануне в квартиру 84-летней жительницы Рубцовска постучала неизвестная женщина. Гостья сообщила, что является медицинским работником и проводит обследование пожилых людей по месту жительства. Пенсионерка впустила ее к себе в квартиру. Лже-врач осмотрела женщину и сказала, что у нее остеохондроз, после чего ушла.

На следующий день после визита незнакомки пенсионерка обнаружила пропажу 80 000 рублей и обратилась в полицию.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Рубцовский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину».

Фото: ijevsk.bezformata.com

Автор: vizitka77

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