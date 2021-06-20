Рубцовск: В Алтайском крае от удара молнии загорелся трамвай » Городской портал — вРубцовске.ру

|

19 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Подписчики паблика «Инцидент Бийск» сообщили, что в Бийске молния ударила в трамвай, что привело к его возгоранию. О пострадавших не сообщается.

По словам очевидцев инцидент с ударом молнии в трамвай произошел на Коммунарском переулке. Также сообщается, что в наукограде прошел сильнейший ливень, которому предшествовала пыльная буря.

Стоит отметить, что непогода, как и, сообщалось ранее, накрыла большинство районов Алтайского края. Как мы уже писали, буквально несколько часов назад в Новоалтайске выпал град размером с грецкий орех.

В Рубцовске, ближе к вечеру, тоже значительно похолодало и идет дождь.

Фото: «Инцидент Бийск»

Автор: vizitka01

ВРубцовске