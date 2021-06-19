Рубцовск: В Рубцовске состоялся зональный турнир по мини-футболу среди сотрудников органов внутренних дел » Городской портал — вРубцовске.ру

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18 июня 2021г. — VRUBCOVSKE.RU. Накануне в Рубцовске состоялся зональный турнир по мини-футболу среди сотрудников органов внутренних дел. Как пояснили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, целью мероприятия является популяризация спорта и повышение качества физической подготовки сотрудников, которое также способствует успешному выполнению оперативно-служебных задач.

В турнире приняли участие восемь команд из Рубцовска, Локтевского, Змеиногорского, Волчихинского и Михайловского районов. В результате проведенных игр лидером турнира стала команда ОМВД по Локтевскому району, которая одержала победу в итоговом матче с командой МО МВД России «Рубцовский» со счетом 3:1. Третье место на пьедестале заняла команда конвойной службы МО МВД России «Рубцовский».

Фото: 22.мвд.рф

Автор: vizitka01

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